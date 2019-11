"I provvedimenti? Prima ne parlerò con lui". Aveva parlato così, questa mattina in conferenza stampa, Fabio Grosso. In attesa di sapere se ci saranno altre punizioni, ecco la prima mossa del tecnico del Brescia, che non ha convocato Mario Balotelli per la trasferta di domani contro la Roma. Una presa di posizione netta, in risposta al comportamento irrispettoso e privo di impegno manifestato da Supermario nel corso della settimana. Di seguito l'elenco completo dei giocatori convocati da Grosso: Joronen, Sabelli, Tonali, Gastaldello, Ndoj, Spalek, Zmrhal, Donnarumma, Torregrossa, Chancellor, Cistana, Ayé, Mangraviti, Magnani, Matri, Morosini, Alfonso, Bisoli, Martella, Romulo.