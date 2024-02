Convocati Cagliari: ci sono Mina, Gaetano e Zito

Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha diramato l'elenco dei convocati in vista del match di domani sera contro la Roma. Presenti gli ultimi due acquisti, Yerry Mina e Gaetano, così come Zito Luvumbo, rientrato in Sardegna nelle scorse ore dopo l'eliminazione dalla Coppa d'Africa della sua Angola:



Portieri: Radunovic, Aresti, Scuffet



Difensori: Dossena, Hatzidiakos, Wieteska, Mina, Augello, Zappa, Obert, Azzi, Di Pardo



Centrocampisti: Nandez, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Makoumbou, Gaetano



Attaccanti: Lapadula, Pavoletti, Petagna, Luvumbo