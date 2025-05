Convocati Cagliari: cinque assenze rilevanti verso il Napoli. Come cambia la formazione

Getty Images

Davide, tecnico del, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Napoli, ultima giornata di campionato che potrebbe decretare la vittoria dello Scudetto da parte degli azzurri in caso di esito 1.: Ciocci, Sherri, Iliev: Augello, Luperto, Zortea, Palomino, Mina, Zappa, Obert, Cogoni, Pintus: Adopo, Viola, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Makoumbou,: Mutandwa, Piccoli, Vinciguerra.Mancano all'appello come preventivato dal tecnico il portiere Eliae il centrocampista Gianluca, ma oltre a loro non ce la fanno nemmeno gli attaccanti Leonardoe Zito, oltre all'esterno Mattia. Regolarmente presenti, invece, gli altri due giocatori in dubbio, Sebastiano Luperto e Nadir Zortea.

: Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Viola, Piccoli. All. Nicola.