Sono 24 i convocati di Eusebio Di Francesco in vista della sfida che domani vedrà il Cagliari affrontare il Crotone. In lista anche Diego Godin che era in dubbio fino all'ultimo.



Ecco l'elenco completo:

Portieri: Aresti, Cragno, Vicario

Difensori: Godin, Tripaldelli, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Faragò, Zappa, Walukiewicz, Carboni

Centrocampisti: Rog, Marin, Caligara, Nandez, Oliva

Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Cerri, Pavoletti, Sottil, Ounas