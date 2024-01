Convocati Cagliari: la decisione di Ranieri su Lapadula

L'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha convocato 25 calciatori per la trasferta di Frosinone, “lunch match” della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A, in programma domenica alle ore 12.30. Ritorna a disposizione Gianluca Lapadula, nuova convocazione per gli attaccanti della Primavera rossoblù Kingstone Mutandwa (maglia numero 34) e Alessandro Vinciguerra (35). Di seguito l'elenco completo.



Radunovic, Goldaniga, Dossena, Nandez, Lapadula, Viola, Deiola, Prati, Hatzidiakos, Aresti, Jankto, Scuffet, Wieteska, Sulemana, Augello, Zappa, Makoumbou, Pavoletti, Petagna, Obert, Kingstone, Vinciguerra, Azzi, Desogus, Di Pardo