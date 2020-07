L'allenatore del Cagliari, Walter Zenga ha convocato 22 giocatori per la trasferta di domani a Genova sul campo della Sampdoria. Assenti gli infortunati Radja Nainggolan, Christian Oliva e Luca Pellegrini. Non fa parte della lista dei convocati anche Luca Cigarini per scelta tecnica.



1 Rafael

3 Mattiello

6 Rog

9 Paloschi

10 Joao Pedro

14 Birsa

15 Klavan

18 Nandez

19 Pisacane

20 Pereiro

21 Ionita

22 Lykogiannis

23 Ceppitelli

24 Faragò

26 Ragatzu

27 Lombardi

28 Cragno

34 Ciocci

35 Ladinetti

36 Carboni

40 Walukiewicz

99 Simeone.