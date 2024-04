Convocati Cagliari: out Pavoletti, la scelta su Petagna verso l'Inter

26 minuti fa



Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta di San Siro contro la capolista Inter. Nell'elenco non figurano gli squalificati Deiola e Nandez, così come gli infortunati Petagna, Pavoletti e Mancosu.



Portieri: Radunovic, Aresti, Scuffet

Difensori: Zappa, Di Pardo, Augello, Azzi, Wieteska, Hatzidiakos, Dossena, Mina, Obert

Centrocampisti: Viola, Jankto, Prati, Gaetano, Sulemana, Makoumbou

Attaccanti: Lapadula, Shomurodov, Kingstone, Luvumbo, Oristanio.