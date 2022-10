Questi i convocati del Chelsea per la sfida di Champions League in programma domani contro il Milan a San Siro. Tra i 22 in lista, sono assenti Fofana, Kante e Ziyech (tutti out dalla rifinitura di stamani).



Portieri: Kepa Arrizabalaga, Bettinelli, Mendy



Difensori: Thiago Silva, Chalobah, Chilwell, James, Koulibaly, Azpilicueta, Cucurella



Centrocampisti: Jorginho, Kovacic, Loftus-Cheek, Mount, Zakaria, Gallagher, Chukwuemeka



Attaccanti: Aubameyang, Pulisic, Sterling, Broja, Havertz