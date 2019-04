Ecco i convocati del Chievo per la sfida con il Parma: ok Pellissier e Vignato, out Sorrentino e Giaccherini.



Portieri: Bragantini, Caprile, Semper.



Difensori: Andreolli, Bani, Barba, Cesar, Depaoli, Frey, Jaroszynski, Ndrecka, Tomovic.



Centrocampisti: Diousse, Hetemaj, Karamoko, Kiyine, Piazon, Rigoni.



Attaccanti: Grubac, Leris, Meggiorini, Pellissier, Pucciarelli, Stepinski, Vignato.