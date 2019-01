Il Chievo ha comunicato la lista dei convocati di Mimmo Di Carlo per la sfida di domani, contro la Fiorentina. Prima chiamata per Frey, out gli squalificati Bani e Kiyine; ecco l'elenco completo: Caprile, Semper, Sorrentino; Barba, Cesar, Depaoli, Frey, Jaroszynski, Rossettini, Tanasijevic, Tomovic; Burruchaga, Giaccherini, Hetemaj, Radovanovic, Rigoni; Djordjevic, Grubac, Leris, Meggiorini, Pellissier, Pucciarelli, Stepinski, Vignato.