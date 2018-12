Ecco l'elenco dei convocati dall’allenatore Roberto Venturato per la partita Verona-Cittadella, in programma oggi allo Stadio Bentegodi, con inizio ore 21,00. Indisponibili Rizzo, Scappini e Frare per infortunio e Settembrini e Siega per squalifica.



Portieri: Paleari, Maniero;

Difensori: Benedetti, Adorni, Camigliano, Drudi, Ghiringhelli, Dalla Bernardina, Cancelotti;

Centrocampisti: Iori, Schenetti, Pasa, Proia, Branca, Maniero, Bussaglia;

Attaccanti: Strizzolo, Malcore, Panico, Finotto.