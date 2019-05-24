Convocati Cittadella: i 23 di Venturato per il Benevento
PORTIERI:
1 PALEARI ALBERTO
22 MANIERO LUCA
DIFENSORI:
3 BENEDETTI AMEDEO
5 ADORNI DAVIDE
6 PARODI LUCA
13 CAMIGLIANO AGOSTINO
15 FRARE DOMENICO
18 DRUDI MIRKO
24 GHIRINGHELLI LUCA
26 RIZZO ALBERTO
29 CANCELLOTTI TOMMASO
CENTROCAMPISTI:
4 IORI MANUEL ©
7 SCHENETTI ANDREA
11 SIEGA NICHOLAS
20 PASA SIMONE
23 BRANCA SIMONE
25 MANIERO LUCA
28 BUSSAGLIA ANDREA
ATTACCANTI:
9 MONCINI GABRIELE
17 PANICO GIUSEPPE
19 SCAPPINI STEFANO
30 FINOTTO MATTIA
32 DIAW DAVIDE