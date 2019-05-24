In vista della sfida di domani contro il Benevento - dove il Cittadella è obbligato a vincere con due gol di scarto - il tecnico Venturato ha convocato 23 giocatori. Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI:
1 PALEARI ALBERTO
22 MANIERO LUCA

DIFENSORI:
3 BENEDETTI AMEDEO
5 ADORNI DAVIDE
6 PARODI LUCA
13 CAMIGLIANO AGOSTINO
15 FRARE DOMENICO
18 DRUDI MIRKO
24 GHIRINGHELLI LUCA
26 RIZZO ALBERTO
29 CANCELLOTTI TOMMASO

CENTROCAMPISTI:
4 IORI MANUEL ©
7 SCHENETTI ANDREA
11 SIEGA NICHOLAS
20 PASA SIMONE
23 BRANCA SIMONE
25 MANIERO LUCA
28 BUSSAGLIA ANDREA

ATTACCANTI:
9 MONCINI GABRIELE
17 PANICO GIUSEPPE
19 SCAPPINI STEFANO
30 FINOTTO MATTIA
32 DIAW DAVIDE