Domani allo Stadio ‘Alberto Picco’ va in scena Spezia-Cittadella Ecco i convocati dei veneti che non vedono in lista gli indisponibili Cancellotti, Bussaglia, Scaglia, Camigliano e Bizzotto.



Questi i 22 convocati:

Portieri: Maniero, Paleari

Difensori:Benedetti, Adorni, Dalla Bernardina, Drudi, Ghiringhelli, Rizzo, Frare

Centrocampisti: Branca, Iori, Maniero, Pasa, Proia, Siega, Settembrini, Schenetti

Attaccanti: Finotto, Malcore, Panico, Scappini, Strizzolo.