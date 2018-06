José Pekerman, commissario tecnico della Colombia, ha diramato la lista dei 23 calciatori convocati per Russia 2018. Non c'è Duvan Zapata, centravanti della Sampdoria che non ha superato il taglio insieme a Ivan Arboleda (Banfield), Bernardo Espinosa (Girona), Farid Diaz (Olimpia), Stefan Medina (Monterrey), William Tesillo (Leon), Giovanni Moreno (Shanghai Shenhua), Edwin Cardona (Boca Juniors), Gustavo Cuellar (Flamengo), Sebastian Perez (Boca Juniors), Teofilo Gutierrez (Junior) e Yimmi Chara (Junior). Di seguito l'elenco completo.

Portieri - Jose Fernando Cuadrado (Once Caldas), David Ospina (Arsenal), Camilo Vargas (Deportivo Cali).

Difensori - Santiago Arias (PSV Eindhoven), Frank Fabra (Boca Juniors), Yerry Mina (Barcellona), Johan Mojica (Girona), Oscar Murillo (Pachuca), Davinson Sanchez (Tottenham), Cristian Zapata (AC Milan).

Centrocampisti - Abel Aguilar (Cali), Wilmar Barrios (Boca Juniors), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Jefferson Lerma (Levante), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodriguez (Bayern Monaco), Carlos Sanchez (Espanyol), Mateus Uribe (Club América).

Attaccanti - Carlos Bacca (Villarreal), Miguel Borja (Palmeiras), Jose Izquierdo (Brighton), Luis Muriel (Siviglia), Radamel Falcao (Monaco).