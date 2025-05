Getty Images

Convocati Como: ultima prima del ritiro per Reina e Iovine. La scelta su Kempf

Federico Targetti

48 minuti fa



Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha diramato la lista dei convocati per la partita dell'ultima giornata di campionato contro l'Inter, che, dipendendo dal risultato di Napoli-Cagliari, potrebbe essere decisiva per l'assegnazione dello Scudetto:



Portieri: Bolchini, Vigorito, Reina, Butez.

Difensori: Kempf, Iovine, Jack, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Valle, Van der Brempt.

Centrocampisti: Strefezza, Alli, Perrone, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Paz, Caqueret.

Attaccanti: Gabrielloni, Cutrone, Douvikas, Fadera, Ikone, Azon.



Assente lo squalificato Goldaniga in difesa, c'è invece Kempf che però è in dubbio per via di condizioni fisiche non perfette. Sarà l'ultima partita delle carriere di Reina e Iovine, che avranno minutaggio in porta e in difesa.