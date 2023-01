Cyriel Dessers salta il Bologna. L’attaccante della Cremonese non è stato convocato per problemi fisici (dovrebbe trattarsi di una contusione), out anche Lochoshvili ed Hendry. Assenti per ragioni di mercato Radu ed Escalante, mentre è tornato Chiriches. Prima chiamata per Benassi, nuovo arrivato.



I convocati: Carnesecchi, Saro, Sarr, Aiwu, Bianchetti, Chiriches, Ferrari, Ghiglione, Quagliata, Sernicola, Valeri, Vasquez, Benassi, Castagnetti, Meité, Milanese, Pickel, Buonaiuto, Ciofani, Felix, Okereke, Tsadjout, Zanimacchia.