Convocati Croazia: 4 'italiani' in lista, la decisione su Perisic

Zlatko Dalic, Commissario Tecnico della Croazia, ha diramato le convocazioni in vista dei due prossimi impegni della sua Nazionale, che dal 22 al 26 marzo affronterà la Tunisia e la vincente di Egitto-Nuova Zelanda nella W Cup in programma ad Abu Dhabi.



Ecco l'elenco completo, in cui figurano ben quattro giocatori delle squadre di Serie A:



Portieri: Livakovic, Kotarski, Labrovic.

Difensori: Vida, Juranovic, Gvardiol, Sosa, Stanisic, Sutalo, Erlic, Pongracic.

Centrocampisti: Modric, Kovacic, Brozovic, Pasalic, Vlasic, Majer, Ivanusec, Baturina.

Attaccanti: Perisic, Kramaric, Petkovic, Pjaca, Budimir.