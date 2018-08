Sono 25 i convocati di Zlatko Dalic per le due gare che vedranno impegnata la Croazia contro il Portogallo il 6 settembre in amichevole e contro la Spagna l'11 settembre, gara di debutto nella Nations League. Convocati 9 calciatori protagonisti nel campionato italiano. Assenti Strinic (per i noti problemi al cuore) e Mario Mandzukic, che ha dato l'addio alla nazionale. I croati dell'Inter, invece, incontreranno in ritiro Luka Modric dopo i corteggiamenti estivi.Ecco l'elenco completo: