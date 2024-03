Convocati Croazia: ci sono 4 'italiani', torna Perisic

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha diramato le convocazioni in vista dei due prossimi impegni della sua Nazionale, che dal 22 al 26 marzo affronterà la Tunisia e la vincente di Egitto-Nuova Zelanda nella W Cup in programma ad Abu Dhabi.



Ecco l'elenco completo, in cui figurano ben quattro giocatori delle squadre di Serie A:



Portieri: Livakovic, Kotarski, Labrovic.



Difensori: Vida, Juranovic, Gvardiol, Sosa, Stanisic, Sutalo, Erlic, Pongracic.



Centrocampisti: Modric, Kovacic, Brozovic, Pasalic, Vlasic, Majer, Ivanusec, Baturina.



Attaccanti: Perisic, Kramaric, Petkovic, Pjaca, Budimir.