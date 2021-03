Il ct della Croazia Zlatko Dalic ha diramato la lista dei convocati per le gare di qualificazione per il Mondiale che si terrà in Qatar nel 2022. Fra questi ci sono i nerazzurri Brozovic e Perisic, Pasalic dell'Atalanta, Badelj del Genoa e Rebic del Milan.



Portieri : Lovre Kalinic, Dominik Livakovic, Simon Sluga



Difensori : Domagoj Vida, Dejan Lovren, Sime Vrsaljko, Borna Barisic, Duje Caleta-Car, Dario Melnjak, Filip Uremovic, Josip Juranovic



Centrocampisti : Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Milan Badelj, Mario Pasalic, Nikola Vlasic



Attaccanti : Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Rebić, Josip Brekalo, Bruno Petković, Mislav Oršić, Ante Budim