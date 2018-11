Il tecnico del Crotone Massimo Oddo ha diramato le convocazioni per le sfide contro Cremonese – campionato – e Bologna – Coppa Italia – in programma.



Portieri: Cordaz, Figliuzzi, Festa



Difensori: Curado, Cuomo, Golemic, Marchizza, Vaisanen, Martella (squalificato in campionato), Vailetti, Sampirisi



Centrocampisti: Rodhen, Firenze, Faraoni, Crociata, Barberis, Molina, Zanellato



Attaccanti: Stoian, Tripicchio, Budimir, Nanni, Simy, Spinelli, Aristoteles