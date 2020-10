Sono 22 i convocati di Giovanni Stroppa per la sfida che domani vedrà il Crotone affrontare il Cagliari in trasferta in Sardegna. Torna a disposizione Riviere.



Ecco l'elenco completo:

Portieri: Cordaz, Festa, Crespi;

Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Marrone;

Centrocampisti: Cigarini, Benali, Crociata, Molina, Pedro Pereira, Rispoli, Petriccione, Reca, Vulic;

Attaccanti: Simy, Siligardi, Messias, Eduardo, Riviere.