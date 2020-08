Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico dell’Empoli Marino per la sfida di domani contro il ChievoVerona valida per il primo turno dei play off di Serie B. Questa la lista completa:



Portieri: Branduani, Brignoli, Perucchini



Difensori: Antonelli, Balkovec, Fiamozzi, Nikolaou, Pinna, Romagnoli, Sierralta, Viti



Centrocampisti: Bandinelli, Fantacci, Frattesi, Henderson, Ricci, Zurkowski



Attaccanti: Bajrami, Ciciretti, La Mantia, Mancuso, Moreo, Tutino