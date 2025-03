Convocati Fiorentina: così contro la Juventus

Getty Images

Di seguito i giocatori convocati da, allenatore della, in vista del match di oggi alle 18 al Franchi contro la Juventus, valevole per la 29esima giornata di Serie A.Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.Difensori: Comuzzo, Dodo, Gosens, Mari, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.Centrocampisti: Adli, Fagioli, Folorunsho, Mandragora, Ndour, Richardson.Attaccanti: Beltran, Gudmundsson, Kean, Zaniolo.FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Gosens, Adli, Fagioli, Folorunsho, Dodò; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Thiago MottaAttaccanti: Beltran, Gudmundsson, Kean, Zaniolo.FIORENTINA-JUVENTUS CANALE TV E DIRETTA STREAMINGPartita: Fiorentina-JuventusData: domenica 16 marzo 2025Orario: 18:00Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)Streaming: DAZN, Now, SkyGo