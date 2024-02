Convocati Fiorentina: due assenze e due recuperi per Italiano

Alla vigilia della sfida contro il Frosinone, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha diramato la lista dei convocati. Assente lo squalificato Luca Ranieri mentre rientra Ikoné, dopo aver scontato il turno di stop. Assente ancora Christensen per infortunio e non è rientrato neanche Dodo che sperava nella prima convocazione dopo il lungo periodo ai box per l'infortunio e l'intervento al ginocchio. Out a sorpresa Parisi, per tonsillite, mentre rientra Arthur dopo l'assenza a Lecce.



Portieri: Terracciano, Martinelli, Vannucchi.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Faraoni, Kayode, Milenkovic, Quarta.

Centrocampisti: Arthur, Barak, Bonaventura, Duncan, Lopez, Mandragora, Infantino.

Attaccanti: Belotti, Beltran, Gonzalez, Ikoné, Nzola, Sottil.