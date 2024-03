Convocati Fiorentina: due rientri importanti per Italiano

La Fiorentina ha ufficializzato la lista dei convocati per Bergamo, dove domani alle 18 affronterà l'Atalanta. Mister Vincenzo Italiano ritrova Milenkovic che in Conference League (così come il tecnico) era squalificato. Out Bonaventura (un turno di stop dal Giudice sportivo, ndr), c'è Castrovilli e rientra Kouame.



Portieri: Martinelli, Terracciano, Vannucchi.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, M. Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Barak, Castrovilli, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur.

Attaccanti: Belotti, Beltran, Gonzalez, Kouame, Nzola, Ikone, Sottil.