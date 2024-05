Convocati Fiorentina: due ritorni importanti per Italiano verso il Bruges

un' ora fa



La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Club Brugge, partita valevole per la semifinale di Conference League. Tornano Nzola e Mandragora, fuori Castrovilli (che però non è in lista UEFA). Ecco la lista completa.



Portieri: Martinelli, Christensen, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur.

Attaccanti: Belotti, Beltran, Gonzalez, Ikone, Kouame, Nzola, Sottil.