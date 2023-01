Sono 24 i convocati di Vincenzo Italiano in vista della sfida che vedrà la Fiorentina affrontare la Roma nella serata di domani. L'allenatore viola non rinuncia a Nicolas Gonzalez nonostante i rumors di mercato che lo rigurardano. Out Saponara, Cabral e Sottil, infortunati. C'è invece Terracciano.



Ecco l'elenco completo:

Amatucci, Amrabat, Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Castrovilli, Cerofolini, Dodò, Distefano, Igor, Duncan, Gollini, Ikone, Jovic, Kayode, Kouame, Krastev, Milenkovic, Ranier, Terracciano, Terzic, Venuti.