Sono 23 i convocati di Vincenzo Italiano per la sfida che domani vedrà la Fiorentina affrontare in Conference League gli Hearts. Out Barak e Sottil oltre allo squalificato Ikoné. Torna invece Dodò.



ECCO L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Terracciano, Gollini, Cerofolini;

Difensori: Bianco, Biraghi, Dodo, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Ranieri, Venuti, Terzic;

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Duncan, Maleh, Mandragora, Saponara, Zurkowski;

Attaccanti: Nico Gonzalez, Jovic, Kouamé, Cabral.