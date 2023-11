Laaffronterà il Cukaricki in UEFA Conference League senza. I due non sono stati inseriti nella lista dei convocati da Italiano, il report del club viola:ACF Fiorentina comunica che il calciatore Lucas Beltran non è stato convocato per la partita di Conference League di domani contro il Cukaricki a causa di un trauma contusivo all'emicostato sinistro riportato nella partita di domenica sera. Il calciatore, in miglioramento, rimarrà a lavorare al Viola Park in vista dei prossimi impegni. Il Club viola informa inoltre che il calciatore Michael Kayode ha iniziato il lavoro sul campo.I convocati:Amatucci, Barak, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Christensen, Comuzzo, Duncan, Gonzalez, Ikone, Infantino, Kouame, Lopez, Mandragora, Martinelli, M. Quarta, Milenkovic, Mina, Nzola, Parisi, Pierozzi, Arthur, Ranieri, Sottil, Terracciano.