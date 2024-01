Laha diffuso l'elenco dei convocati per la partita di domani contro l'Inter: non c'è Josip, che andrà alla Dinamo Zagabria, ma è assente dalla lista anche il portiere di riserva Oliver, impiegato nella gara d'andata finita 4-0 per i nerazzurri. Nel ruolo di portiere, oltre a Terracciano, presenti anche i giovani Martinelli e Vannucchi.