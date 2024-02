Convocati Fiorentina: tre assenze e un ritorno per Italiano

Sono ventiquattro i giocatori convocati da Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, in scena domani alle 15 al Castellani contro l'Empoli. Torna a disposizione il difensore argentino Martinez Quarta, che ha superato il turno di squalifica. Out Christensen, reduce dall'operazione al ginocchio, così come Dodo e Castrovilli. Di seguito la lista completa.



Portieri: Terracciano, Martinelli, Vannucchi

Difensori:: Biraghi, Comuzzo, Faraoni, Kayode, Milenkovic, Quarta,Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Arthur, Barak, Bonaventura, Duncan, Lopez, Mandragora, Infantino

Attaccanti: Belotti, Beltran, Gonzalez, Ikoné, Nzola, Sottil.