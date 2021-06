La Federcalcio francese ha svelato l'elenco dei 18 convocati per le Olimpiadi di Tokyo 2020, che saranno in programma dal 23 luglio all'8 agosto. In elenco c'è anche il difensore del Milan, Pierre Kalulu, mentre i fuoriquota saranno Savanier del Montpellier, insieme a Thauvin e Gignac del Tigres.



ECCO L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Bernardoni (Angers), Larsonneur (Brest)

Difensori: Badiashile (Monaco), Caci (Strasburgo), Kalulu (Milan), Michelin (Lens). Saliba (Nizza), Sarr (Porto)

Centrocampisti: Camavinga (Rennes), Caqueret (Lione), Ikoné (Lille), Savanier (Montpellier), Thauvin (Marsiglia), Tousart (Hertha)

Attaccanti: Gignac (Tigres), Gouiri (Nizza), Kolo Muani (Nantes), Nordin (Saint-Etienne)