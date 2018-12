Il Frosinone è pronto a scendere in campo dopo il terremoto verificatosi in settimana con la staffetta tra Longo e Baroni. Di seguito le scelte del nuovo tecnico dei ciociari che si prepara a scendere in campo in un match fondamentale contro l'Udinese.



PORTIERI: Sportiello, Iacobucci, Bardi.

DIFENSORI: Ariaudo, Salamon, Brighenti, Goldaniga, Beghetto, Zampano, Ghiglione, Molinaro, Krajnc.

CENTROCAMPISTI:Cassata, Crisetig, Chibsah, Gori, Maiello, Sammarco, Soddimo.

ATTACCANTI: Campbell, Ciofani, Pinamonti, Perica, Ciano.