Moreno Longo, allenatore del Frosinone, ha diramato la lista dei convocati per la gara d'andata della finale playoff di Serie B, in programma domani sera a Palermo contro i rosanero di Stellone. Non ce la fa Daniel Ciofani. Ecco l'elenco completo:



PORTIERI: Bardi, Vigorito, Zappino



DIFENSORI: Terranova, Russo, M. Ciofani, Krajnc, Crivello, Verde.



CENTROCAMPISTI: Beghetto, Frara, Matarese, Gori, Maiello, Besea, Sammarco, Konè, Chibsah, Soddimo, Paganini.



ATTACCANTI: Citro, Ciano, Volpe, Dionisi.