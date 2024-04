Convocati Frosinone: la scelta su Ibrahimovic verso il Napoli

56 minuti fa



Sono 24 i giocatori convocati da mister Di Francesco per la gara Napoli-Frosinone, in programma domani allo stadio ‘Maradona’ e valida per il 32esimo turno di Serie A. Di seguito l’elenco completo:



Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati.

Difensori: Lirola, Lusuardi, Marchizza, Okoli, Romagnoli, Zortea, Valeri

Centrocampisti: Barrenechea, Brescianini, Gelli, Garritano, Mazzitelli, Reinier

Attaccanti: Cuni, Baez, Cheddira, Ghedjemis, Kaio Jorge, Soulè, Seck, Kvernadze