Convocati Frosinone: la scelta su Zortea e Caso

Sono venticinque i convocati del Frosinone di Eusebio Di Francesco per la sfida di domani contro la Juventus di Max Allegri. Tornano a disposizione del tecnico Zortea, Garritano e Ghedjemis, mentre non fa parte della lista Giuseppe Caso. Prima chiamata, invece, per l'attaccante Vural, arrivato in gennaio dall'Hammarby. Di seguito la lista dei convocati.



Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati.

Difensori: Lirola, Monterisi, Okoli, Valeri, Romagnoli, Zortea

Centrocampisti: Barrenechea, Brescianini, Garritano, Gelli, Mazzitelli, Ibrahimovic, Harroui, Reinier

Attaccanti: Baez, Vural, Kaio Jorge, Cheddira, Ghedjemis, Kvernadze, Soulè, Seck