Convocati Frosinone: la scelta su Zortea, recupera Cuni

Il Frosinone ha comunicato la lista dei 23 calciatori convocati da Eusebio Di Francesco per la gara in programma domani contro il Cagliari. Il tecnico dei gialloblù può sorridere in virtù del recupero di Cuni in attacco e della possibilità di chiamare il nuovo acquisto Zortea, già a disposizione. Torna pure Frattali, mentre risultano ancora assenti i lungodegenti Kalah, Marchizza, Oyono e Baez. Di seguito l'elenco completo:



Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati.

Difensori: Bonifazi, Okoli, Romagnoli, Zortea.

Centrocampisti: Barrenechea, Bourabia, Brescianini, Garritano, Gelli, Harroui, Mazzitelli, Ibrahimovic, Reinier.

Attaccanti: Caso, Cheddira, Cuni, Ghedjemis, Kaio Jorge, Kvernadze, Soule.