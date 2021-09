Robert Page, ct del Galles, ha diramato la lista dei convocati per le partite di ottobre contro Repubblica Ceca ed Estonia, valide per le qualificazioni a Qatar 2022: out Gareth Bale (Real Madrid) per infortunio, ci sono Ethan Ampadu (Venezia) e Aaron Ramsey (Juventus).



Portieri: Hennessey, Ward, Davies.



Difensori: Gunter, Davies, Ampadu, Mepham, Rodon, Williams, Lockyer, Roberts, Lawrence, Norrington-Davies.



Centrocampisti: Ramsey, Allen, Smith, Morrell, Levitt, Williams, Wilson, Brooks, Harris, Colwill, Johnson.



Attaccanti: Roberts, Thomas, James, Moore.