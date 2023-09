Il Genoa ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera con la Roma: nell'elenco di Gilardino non c'è Ekuban, ma per la prima volta si trova Junior Messias.



Portieri: Leali, Martinez, Sommariva.



Difensori: Bani, De Winter, Dragusin, Haps, Hefti, Matturro, Sabelli, Vasquez.



Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Galdames, Jagiello, Kutlu, Malinovskyi, Strootman, Thorsby.



Attaccanti: Gudmundsson, Messias, Retegui, Puscas.