Al termine della preparazione settimanale al Signorini per il debutto in campionato col Crotone, l'allenatore del Genoa, Maran ha ufficializzato la lista dei convocati. I giocatori a disposizione per il match al Ferraris sono 23:



1 Perin, 2 Zapata, 5 Goldaniga, 8 Lerager, 11 Behrami, 14 Biraschi, 16 Zajc, 17 Brlek, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 23 Destro, 24 Melegoni, 28 Asencio, 32 Ankersen, 37 Pjaca, 38 Zima, 47 Badelj, 65 Rovella, 77 Zappacosta, 99 Czyborra.