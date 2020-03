Ecco i convocati del Genoa per la trasferta di San Siro: nell'elenco di Nicola per la partita con il Milan non ci sono Ghiglione, Lerager, Pajac e Radovanovic, mentre Rovella è stato aggregato alla Primavera.



Portieri: Perin, Ichazo, Marchetti.



Difensori: Zapata, Barreca, Criscito, Goldaniga, Biraschi, Romero, Masiello, Soumaoro.



Centrocampista: Jagiello, Eriksson, Schone, Sturaro, Cassata, Ankersen, Behrami,



Attaccanti: Sanabria, Falque, Pandev, Destro, Favilli, Pinamonti.