Convocati Genoa: non c'è Pinamonti contro l'Inter

Già privato dal mercato di Mateo Retegui e Alfred Gudmundsson, il Genoa non potrà contare sull’ultimo arrivato Andrea Pinamonti per l’esordio in campionato di quest’oggi contro l’Inter. L’ex attaccante del Sassuolo, acquistato per 2 milioni di prestito oneroso e con un diritto di riscatto fissato a 14, non figura infatti nell’elenco dei convocati per il match delle 18.30 al “Ferraris”.



Questo l’elenco completo dei giocatori chiamati dall’allenatore Alberto Gilardino per la sfida contro i nerazzurri: Accornero, Ahanor, Badelj, Bani, Bohinen, De Winter, Ekhator, Fini, Frendrup, Gollini, Leali, Malinovskyi, Martin, Masini, Messias, Papadopoulos, Pittino, Sabelli, Sommariva, Thorsby, Vasquez, Vitinha, Vogliacco, Zanoli.