Sono 26 i convocati di Alberto Gilardino in vista della sfida che questa sera vedrà il suo Genoa affrontare la Juventus nel primo anticipo della 16esima giornata di Serie A. Non ce la fa Mateo Retegui e con lui out anche Kevin Strootman. Correttamente in lista invece Junior Messias.



L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Martinez, Leail, Sommariva.

Difensori: Bani, De Winter, Dragusin, Haps, Hefti, Martin, Matturro, Sabelli, Vasquez, Vogliacco.

Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Galdames, Kutlu, Jagiello, Malinovskyi, Thorsby.

Attaccanti: Ekuban, Fini, Gudmundsson, Messias, Puscas.