Convocati Genoa: out Strootman e Thorsby

Questi i convocati del Genoa per il Bologna. Out Morten Thorsby per un problema muscolare al polpaccio. Assente dall'elenco anche Kevin Strootman, fermato dall'influenza.



Portieri: Calvani, Martinez, Sommariva.

Difensori: Bani, De Winter, Dragusin, Haps, Martin, Matturro, Sabelli, Vasquez, Vogliacco.

Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Galdames, Kutlu, Malinovskyi. Papadopoulos.

Attaccanti: Ekuban, Fini, Gudmundsson, Messias, Puscsas, Retegui.