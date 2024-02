Convocati Genoa: prima per Cittadini, Stolz e Vitinha

Ilha diffuso la lista dei convocati per la partita di domani contro l'Empoli: c'è la prima chiamata per gli ultimi arrivati Franz(portiere), Giorgio(difensore) e(attaccante). Il Grifone ha rinforzato tutti i reparti se si considera che prima erano arrivati Bohinen per il centrocampo e Spence nel ruolo di quinto, a fronte dell'unica cessione importante di Dragusin al Tottenham. Importante aver respinto l'assalto adella Fiorentina, infatti l'islandese è regolarmente presente.