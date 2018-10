Non solo l'infortunato Sami Khedira, ma anche Emre Can. Il commissario tecnico della Germania, Joachim Low non ha preso in considerazione i calciatori della Juventus in vista della partite di Nations League contro Olanda e Francia. Ci sono sia Marco Reus che Leroy Sane mentre è rimasto ancora una volta escluso Mario Gotze.



Ecco l'elenco completo:

Portieri: Neuer, ter Stegen, Trapp

Difensori: Boateng, Ginter, Hector, Hummels, Kehrer, Rudiger, Schulz, Sule.

Centrocampisti/Attaccanti: Brandt, Draxler, Goretzka, Havertz, Kimmich, Kroos, Muller, Reus, Rudy, Sanè, Uth, Werner.