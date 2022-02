L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi ha convocato 22 calciatori per l'anticipo di sabato alle ore 18 sul campo del Napoli. Oltre a Bastoni assente Vecino, alle prese con un'infiammazione al compartimento mediale del ginocchio sinistro. I nerazzurri contano di recuperare entrambi per mercoledì contro il Liverpool a San Siro in Champions League. Invece niente da fare per Correa.



Portieri: 1 Handanovic, 97 Radu, 21 Cordaz.

Difensori: 6 De Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar.

Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 47 Carboni, 77 Brozovic.

Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko,10 Lautaro, 88 Caicedo.