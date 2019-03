L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti ha convocato 20 giocatori per la gara di ritorno degli ottavi di finale in Europa League contro l'Eintracht Francoforte in programma giovedì sera (calcio d'inizio alle ore ore 21) a San Siro.

Oltre agli squalificati Asamoah e Lautaro Martinez, assenti gli infortunati Miranda e Nainggolan più Icardi. Fuori dalla lista Uefa Dalbert, Vrsaljko, Gagliardini e Joao Mario. Ecco l'elenco completo:



Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni.

Difensori: 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 21 Cedric Soares, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 67 Zappa.

Centrocampisti: 8 Vecino, 20 Borja Valero, 40 Gavioli, 44 Perisic, 60 Schirò, 77 Brozovic.

Attaccanti: 11 Keita, 16 Politano, 68 Merola, 70 Esposito, 87 Candreva.