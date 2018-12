L'Inter ha comunicato la lista dei convocati di Luciano Spalletti per la sfida di Champions League di domani sera, contro il PSV. Presente Radja Nainggolan, per il cui utilizzo dal primo minuto restano però molti dubbi, mentre non ce la fa a recuperare Matias Vecino.



I CONVOCATI - Ecco l'elenco completo: ​Handanovic, Padelli, Berni; Vrsaljko, de Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, D'Ambrosio, Skriniar; Nainggolan, Borja Valero, Perisic, Brozovic, Politano, Candreva; Icardi, Lautaro Martinez, Keita.